Petr Pejsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petr Pejsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petr Pejsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petr Pejsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petr Pejsa 13 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Petr Pejša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petr Pejsa Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Petr Pejsa'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Petr Pejsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petr Pejsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petr Pejsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petr Pejsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bohemians B

10 Temmuz 2015 yılında SK Uvaly

30 Haziran 2016 yılında Bohemians B

26 Temmuz 2016 yılında Loko Vltavin

7 Eylül 2018 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2019 yılında Loko Vltavin

30 Ağustos 2019 yılında Fastav Zlin

27 Ocak 2020 yılında Loko Vltavin

1 Ocak 2022 yılında Viktoria Plzen

Petr Pejsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petr Pejsa şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Slavia Praha (2003 - 2007)FK Meteor Praha (2007 - 2008)Bohemians Praha 1905 (2008 - 2009)FK Střížkov (2009 - 2010)Bohemians Praha 1905 (2010 - 2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.