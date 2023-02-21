Roman Kvet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kvet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Kvet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Kvet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Kvet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kvet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Kvet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Kvet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Kvet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Kvet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Kvet 17 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Roman Květ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Kvet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roman Kvet'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Kvet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Kvet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Kvet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Kvet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FK Příbram

17 Şubat 2020 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2020 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

1 Ocak 2023 yılında Viktoria Plzen

Roman Kvet kimdir

Roman Kvet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Kvet şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Kosova Hora (2004 - 2005)
TJ Tatran Sedlčany (2005 - 2006)
FK Marila Příbram (2006 - 2007)
SK Sparta Krč (2007 - 2008)
FK Marila Příbram (2008 - 2009)
TJ Sokol Kosova Hora (2009)
TJ Tatran Sedlčany (2009 - 2015)
1.FK Příbram (2015 - 2016)

Roman Kvet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roman Kvet nereli

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