Lukas Kalvach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Kalvach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Kalvach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Kalvach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Kalvach 19 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Kalvach şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Kalvach Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Lukas Kalvach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Kalvach'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Kalvach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Kalvach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Kalvach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Kalvach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2016 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2017 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2017 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Plzen

Lukas Kalvach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Kalvach şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Kalvach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Sigma Olomouc (2002 - 2014)

Çek Cumhuriyeti takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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