Marian Tvrdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tvrdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Tvrdon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Tvrdon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marian Tvrdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tvrdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Tvrdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tvrdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Tvrdon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Tvrdon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Tvrdon 18 Ağustos 1994 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marián Tvrdoň şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Tvrdon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marian Tvrdon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marian Tvrdon'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marian Tvrdon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marian.tvrdon.5/

Marian Tvrdon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Tvrdon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marian Tvrdon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Tvrdon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2012 yılında Zl. Moravce U19

30 Haziran 2013 yılında CFK Nitra

4 Mart 2014 yılında Usti nad Labem

31 Ocak 2018 yılında Sokol Brozany

30 Haziran 2018 yılında Usti nad Labem

14 Temmuz 2021 yılında Viktoria Plzen

Marian Tvrdon kimdir

Marian Tvrdon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Tvrdon şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marian Tvrdon nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eldar Sehic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eldar Sehic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Frydrych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Frydrych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vyacheslav Tankovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Tankovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!