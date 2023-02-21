Marian Tvrdon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tvrdon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Tvrdon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Tvrdon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Tvrdon 18 Ağustos 1994 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marián Tvrdoň şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Tvrdon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marian Tvrdon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marian Tvrdon'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marian Tvrdon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marian.tvrdon.5/

Marian Tvrdon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Tvrdon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian Tvrdon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Tvrdon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2012 yılında Zl. Moravce U19

30 Haziran 2013 yılında CFK Nitra

4 Mart 2014 yılında Usti nad Labem

31 Ocak 2018 yılında Sokol Brozany

30 Haziran 2018 yılında Usti nad Labem

14 Temmuz 2021 yılında Viktoria Plzen

Marian Tvrdon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Tvrdon şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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