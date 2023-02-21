Jindrich Stanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jindrich Stanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jindrich Stanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jindrich Stanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jindrich Stanek 27 Nisan 1996 tarihinde Strakonice şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jindřich Staněk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jindrich Stanek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jindrich Stanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 3 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jindrich Stanek'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jindrich Stanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jindrich Stanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jindrich Stanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jindrich Stanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sparta Prag U19

31 Ocak 2014 yılında Everton U21

28 Eylül 2015 yılında Hyde United

28 Kasım 2015 yılında Everton U21

5 Eylül 2016 yılında C. Budejovice B

21 Şubat 2017 yılında HFK Trebic

30 Haziran 2017 yılında C. Budejovice B

1 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice

8 Ocak 2020 yılında Viktoria Plzen

31 Aralık 2020 yılında C. Budejovice

3 Ocak 2021 yılında Viktoria Plzen

Jindrich Stanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jindrich Stanek şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jindrich Stanek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Dynamo České Budějovice (2004 - 2006)AC Sparta Praha (2006 - 2014)

Çek Cumhuriyeti takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 1 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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