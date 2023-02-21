Matej Vydra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Vydra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Vydra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Vydra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Vydra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Vydra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Vydra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Vydra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Vydra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Vydra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Vydra 1 Mayıs 1992 tarihinde Chotěboř şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Vydra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Vydra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Matej Vydra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Vydra'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matej Vydra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matej.vydra/

Matej Vydra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Vydra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matej Vydra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Vydra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Jihlava

21 Ocak 2010 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2010 yılında Udinese

31 Ağustos 2011 yılında Club Brugge

31 Aralık 2011 yılında Udinese

30 Temmuz 2012 yılında Watford

30 Haziran 2013 yılında Udinese

13 Ağustos 2013 yılında West Brom

30 Haziran 2014 yılında Udinese

1 Temmuz 2014 yılında Watford

30 Haziran 2015 yılında Udinese

1 Temmuz 2015 yılında Watford

1 Eylül 2015 yılında Reading

31 Mayıs 2016 yılında Watford

27 Ağustos 2016 yılında Derby

7 Ağustos 2018 yılında Burnley

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Viktoria Plzen

Matej Vydra kimdir

Matej Vydra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Vydra şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Chotěboř (1999 - 2003), FC Vysočina Jihlava (2003 - 2008)

Matej Vydra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 7 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Matej Vydra nereli

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