Filip Kasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kasa 1 Ocak 1994 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Kaša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kasa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Filip Kasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Kasa'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Kasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ostrava B

1 Ocak 2014 yılında Banik Ostrava

12 Temmuz 2016 yılında MSK Zilina

3 Ağustos 2020 yılında Viktoria Plzen

Filip Kasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kasa şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kasa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Baník Ostrava (2002 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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