Adam Zadrazil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Zadrazil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Zadrazil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Zadrazil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Zadrazil 6 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Zadražil şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Zadrazil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Zadrazil'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Zadrazil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Zadrazil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Zadrazil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Zadrazil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC MAS Taborsko

8 Ocak 2023 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2023 yılında SILON Taborsko

Adam Zadrazil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Zadrazil şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Chýnov (2007 - 2014)FC MAS Táborsko (2010)FC MAS Táborsko (2014 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.