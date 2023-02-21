Jan Kliment kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kliment Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kliment adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kliment Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kliment 1 Eylül 1993 tarihinde Jihlava şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kliment Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Jan Kliment, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Kliment'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Kliment Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kliment isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Kliment Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kliment futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Jihlava B

1 Ocak 2014 yılında Banska Bystrica

30 Haziran 2014 yılında Jihlava B

1 Temmuz 2014 yılında Jihlava

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart

30 Ağustos 2016 yılında Bröndby IF

30 Haziran 2018 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart II

6 Ocak 2020 yılında Slovacko

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

Jan Kliment Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kliment şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Kliment Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Vysočina Jihlava (1999 - 2012)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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