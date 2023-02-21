Lukas Hejda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hejda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Hejda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Hejda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Hejda 9 Mart 1990 tarihinde Bílovec şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Hejda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Hejda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Lukas Hejda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 12 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Lukas Hejda'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Hejda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Hejda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Hejda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Hejda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sparta Prag U19

1 Ocak 2009 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2009 yılında Sparta Prag

22 Şubat 2011 yılında FK Jablonec

30 Haziran 2011 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2011 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2012 yılında Sparta Prag

12 Temmuz 2012 yılında Viktoria Plzen

Lukas Hejda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Hejda şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ŠSK Bílovec (1996-2003), FC Baník Ostrava (2003-2007), AC Sparta Praha (2007-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.