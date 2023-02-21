Pavel Bucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Bucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Bucha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Bucha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Bucha 11 Mart 1998 tarihinde Mělník şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Bucha şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Bucha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Pavel Bucha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Pavel Bucha'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavel Bucha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Bucha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavel Bucha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Bucha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag B

1 Ocak 2018 yılında Slavia Prag

9 Temmuz 2018 yılında Viktoria Plzen

6 Şubat 2019 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2019 yılında Viktoria Plzen

Pavel Bucha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Bucha şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavel Bucha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Čechie Kralupy nad Vltavou (2004-2006), FK Neratovice (2006-2007), SK Slavia Praha (2007-2017)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.