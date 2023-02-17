Adis Jasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adis Jasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adis Jasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adis Jasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adis Jasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adis Jasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adis Jasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adis Jasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adis Jasic 12 Şubat 2003 tarihinde St. Veit an der Glan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adis Jasic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Adis Jasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adis Jasic'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

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Adis Jasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adis Jasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adis Jasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adis Jasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Völkermarkt Jgd

1 Temmuz 2016 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA WAC U18

1 Ocak 2020 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsberger AC

Adis Jasic kimdir

Adis Jasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adis Jasic şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC St. Veit (2009-)

Adis Jasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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Adis Jasic nereli

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