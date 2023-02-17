Nikolas Veratschnig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Veratschnig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Veratschnig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Veratschnig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Veratschnig 24 Ocak 2003 tarihinde Villach şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Nikolas Konrad Veratschnig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Veratschnig Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Nikolas Veratschnig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nikolas Veratschnig'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Veratschnig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Veratschnig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Veratschnig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Veratschnig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2017 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsberg II

1 Ocak 2022 yılında Wolfsberger AC

Nikolas Veratschnig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Veratschnig şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolas Veratschnig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Feldkirchen (08/2009-), Wolfsberger AC

Avusturya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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