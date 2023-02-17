Michael Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Novak 30 Aralık 1990 tarihinde St. Veit an der Glan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Novak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Michael Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Michael Novak'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC St. Veit

1 Temmuz 2010 yılında A. Vienna Res.

9 Ocak 2013 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

Michael Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Novak şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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