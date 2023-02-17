Ervin Omic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Omic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ervin Omic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ervin Omic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ervin Omic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ervin Omic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ervin Omic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ervin Omic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ervin Omic 20 Ocak 2003 tarihinde Ried im Innkreis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Ervin Omić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ervin Omic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patrick Bastianelli yapmaktadır. Ervin Omic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ervin Omic'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ervin Omicboyu ve yaşı kaç

Ervin Omic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ervin Omic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ervin Omic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ervin Omic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA SV Ried U15

1 Ocak 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U16

30 Ocak 2019 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U17

1 Eylül 2020 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Ervin Omic kimdir

Ervin Omic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ervin Omic şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Ried (2011-)

Ervin Omic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ervin Omic nereli

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