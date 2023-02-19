Adrian Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Ramos 22 Ocak 1986 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adrián Ramos Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Adrian Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Ramos'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Ramos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adrianramosla20

http://www.instagram.com/adrianramosla20/

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Adrian Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında CD América

1 Ocak 2005 yılında Trujillanos

30 Haziran 2005 yılında CD América

1 Temmuz 2006 yılında Indep. Santa Fe

30 Haziran 2007 yılında CD América

31 Ağu 2009 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2014 yılında Dortmund

26 Ocak 2017 yılında Granada

30 Haziran 2017 yılında Dortmund

1 Temmuz 2017 yılında CQ Dangdai Lif.

2 Temmuz 2017 yılında Granada

30 Ocak 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

31 Ocak 2018 yılında Granada

1 Ocak 2020 yılında CD América

Adrian Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Ramos şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Ramos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atletico Colombia Sport Club

Kolombiya takımında 20 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 4 gol atmıştır.

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