Diego Novoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Novoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Novoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Novoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Novoa 31 Mayıs 1989 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Novoa Urrego şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Novoa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Novoa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Novoa'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Novoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Novoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Novoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Novoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CD La Equidad

7 Ocak 2021 yılında CD América

Diego Novoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Novoa şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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