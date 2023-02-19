Daniel Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Quinones 7 Nisan 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alexander Quiñones Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Quinones Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&M11 yapmaktadır. Daniel Quinones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Quinones'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD América

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2021 yılında CD América

Daniel Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Quinones şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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