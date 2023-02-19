David Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Contreras 13 Ocak 2003 tarihinde Patía şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da David Contreras Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Contreras Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Contreras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Contreras'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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David Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CD América

David Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Contreras şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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