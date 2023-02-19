Luis Alejandro Paz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Alejandro Paz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Alejandro Paz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Alejandro Paz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Alejandro Paz 8 Eylül 1988 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alejandro Paz Mulato şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Alejandro Paz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Babyface Sport Management UG yapmaktadır. Luis Alejandro Paz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Alejandro Paz'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Alejandro Paz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Alejandro Paz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Alejandro Paz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Alejandro Paz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Quindío

1 Ocak 2016 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2019 yılında CD América

Luis Alejandro Paz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Alejandro Paz şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.