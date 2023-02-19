İago Falque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İago Falque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İago Falque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İago Falque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İago Falque 4 Ocak 1990 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iago Falque Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İago Falque Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. İago Falque, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İago Falque'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İago Falque Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IagoFalque14

http://www.instagram.com/iagofalque10/

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İago Falque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İago Falque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İago Falque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İago Falque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2005 yılında Barça U16

1 Temmuz 2006 yılında Barça U19

1 Ocak 2008 yılında Barcelona B

30 Ağu 2008 yılında Juventus U19

25 Ağu 2009 yılında Bari

15 Ocak 2010 yılında Juventus U19

29 Temmuz 2010 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2011 yılında Juventus U19

25 Ağu 2011 yılında Tottenham

15 Ocak 2012 yılında Juventus U19

16 Ocak 2012 yılında Tottenham

17 Ocak 2012 yılında Southampton

31 Mayıs 2012 yılında Tottenham

23 Ocak 2013 yılında UD Almería

30 Haziran 2013 yılında Tottenham

22 Ağu 2013 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2014 yılında Tottenham

1 Ağu 2014 yılında Genoa

1 Temmuz 2015 yılında Roma

3 Ocak 2016 yılında Genoa

4 Ocak 2016 yılında Roma

18 Temmuz 2016 yılında Torino

3 Ocak 2017 yılında Roma

4 Ocak 2017 yılında Torino

31 Ocak 2020 yılında Genoa

31 Ağu 2020 yılında Torino

29 Eylül 2020 yılında Benevento

30 Haziran 2021 yılında Torino

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2022 yılında CD América

İago Falque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İago Falque şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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