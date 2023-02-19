Gustavo Carvajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Carvajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Carvajal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Carvajal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Carvajal 17 Haziran 2000 tarihinde Padilla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adolfo Carvajal Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Carvajal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Gustavo Carvajal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Gustavo Carvajal'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Carvajal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Carvajal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Carvajal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Carvajal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CD América

29 Temmuz 2020 yılında Atl. Levante

30 Haziran 2021 yılında CD América

Gustavo Carvajal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Carvajal şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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