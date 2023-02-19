Darwin Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Quintero 19 Eylül 1987 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Kolombiya,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Darwin Quintero Villalba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Quintero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Darwin Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Quintero'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Quintero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/darwinJR3

http://www.instagram.com/darwinquintero31/

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Darwin Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darwin Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2007 yılında KS Samara

1 Ocak 2008 yılında Pereira

30 Haziran 2008 yılında KS Samara

1 Temmuz 2008 yılında Pereira

1 Ocak 2009 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2015 yılında América

30 Mart 2018 yılında Minnesota

13 Kasım 2019 yılında Houston

1 Ocak 2023 yılında CD América

Darwin Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Quintero şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darwin Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CC Deportes Tolima

Kolombiya takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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