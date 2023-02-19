Cristian Arrieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Arrieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Arrieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Arrieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Arrieta 3 Ocak 1996 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Camilo Arrieta Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Arrieta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Arrieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Arrieta'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Arrieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Arrieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Arrieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Arrieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Envigado

1 Ocak 2020 yılında CD América

Cristian Arrieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Arrieta şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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