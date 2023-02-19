Felipe Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Mosquera 5 Haziran 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Mosquera Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Mosquera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Mosquera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Mosquera'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CD América

Felipe Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Mosquera şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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