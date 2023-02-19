Luis Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Sanchez 18 Eylül 2000 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Francisco Sánchez Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMPIRE SPORT yapmaktadır. Luis Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Sanchez'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD América

22 Ağu 2019 yılında Saint-Étienne B

30 Haziran 2020 yılında CD América

Luis Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Sanchez şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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