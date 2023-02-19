Juan Munera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Munera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Munera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Munera 17 Temmuz 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Munera Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Munera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Munera, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Munera'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Munera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Munera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Juan Munera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Munera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CD América

Juan Munera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Munera şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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