John Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Garcia 4 Haziran 1989 tarihinde La Ceja şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Edison García Zabala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. John Garcia'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dep. Rionegro

6 Ocak 2014 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2018 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2019 yılında CD La Equidad

5 Ocak 2022 yılında CD América

John Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Garcia şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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