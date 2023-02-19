Esneyder Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esneyder Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esneyder Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esneyder Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esneyder Mena 3 Kasım 1997 tarihinde Unguía şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Esneyder Mena Perea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esneyder Mena Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Esneyder Mena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Esneyder Mena'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Esneyder Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esneyder Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Esneyder Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esneyder Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tigres Premier

1 Ocak 2017 yılında Jaguares FC

30 Haziran 2017 yılında Tigres Premier

1 Temmuz 2017 yılında Patriotas

31 Aralık 2017 yılında Tigres Premier

1 Ocak 2019 yılında Correcaminos

30 Haziran 2020 yılında Tigres II

13 Ağu 2020 yılında Deportivo Pasto

18 Ocak 2022 yılında CD América

Esneyder Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esneyder Mena şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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