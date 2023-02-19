Andres Sarmiento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Sarmiento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Sarmiento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Sarmiento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Sarmiento 15 Ocak 1998 tarihinde Luruaco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés de Jesús Sarmiento Salas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Sarmiento Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Andres Sarmiento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Sarmiento'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andres Sarmiento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Sarmiento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Sarmiento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Sarmiento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Mouscron

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2020 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2020 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

18 Ocak 2022 yılında Vizela

1 Ocak 2023 yılında CD América

Andres Sarmiento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Sarmiento şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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