Edwin Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Velasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Velasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Velasco 5 Kasım 1991 tarihinde Padilla şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Alexis Velasco Uzuriaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Velasco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Edwin Velasco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Edwin Velasco'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Velasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Velasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edwin Velasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Velasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2013 yılında Once Caldas

31 Aralık 2013 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Once Caldas

30 Haziran 2019 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2019 yılında CD América

6 Ocak 2021 yılında Junior FC

3 Şubat 2023 yılında CD América

Edwin Velasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Velasco şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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