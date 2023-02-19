Juan Portilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Portilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Portilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Portilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Portilla 12 Eylül 1998 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Portilla Orozco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Portilla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Juan Portilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Portilla'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Portilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Portilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Portilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Portilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2018 yılında J'ville Armada

1 Temmuz 2018 yılında Melipilla

24 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

5 Ocak 2022 yılında CD América

Juan Portilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Portilla şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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