Brayan Cordoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Cordoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Cordoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Cordoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Cordoba 18 Eylül 1999 tarihinde Unguía şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Stiven Córdoba Barrientos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Cordoba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Brayan Cordoba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Cordoba'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Cordoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Cordoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Cordoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Cordoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2022 yılında Once Caldas

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

10 Ocak 2023 yılında CD América

Brayan Cordoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Cordoba şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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