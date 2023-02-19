Franco Leys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Leys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Leys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Leys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Leys 18 Ekim 1993 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Ezequiel Leys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Leys Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Silvio Villalba (SPV) yapmaktadır. Franco Leys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Leys'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Leys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Leys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Leys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Leys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Colón

15 Ağu 2017 yılında Juv. Unida (G)

4 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

22 Ağu 2020 yılında CA Temperley

8 Şubat 2021 yılında Patronato

1 Ocak 2023 yılında CD América

Franco Leys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Leys şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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