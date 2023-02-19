David Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Quintero 29 Ocak 1998 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis David Quintero Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Quintero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Quintero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Quintero'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD América

David Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Quintero şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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