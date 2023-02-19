Kevin Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Andrade 16 Haziran 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Orlando Andrade Murillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Andrade Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chapter One Sports yapmaktadır. Kevin Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Andrade'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD América

4 Şubat 2022 yılında Platense

31 Mayıs 2022 yılında CD América

Kevin Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Andrade şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.