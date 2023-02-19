Pedro Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Bravo 26 Kasım 2004 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Antonio Bravo Landazuri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Bravo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aya Sport yapmaktadır. Pedro Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Bravo'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında CD América

19 Ocak 2022 yılında Orsomarso SC

30 Haziran 2022 yılında CD América

Pedro Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Bravo şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Bravo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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