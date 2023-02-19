Facundo Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Suarez 1 Temmuz 1994 tarihinde Charata şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Ezequiel Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Suarez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Suarez'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Almagro

4 Ocak 2020 yılında Camioneros

30 Haziran 2020 yılında Almagro

1 Şubat 2021 yılında Gimnasia (J)

12 Ocak 2022 yılında Oriente P.

1 Ocak 2023 yılında CD América

Facundo Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Suarez şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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