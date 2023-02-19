Cristian Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Barrios 19 Mayıs 1998 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Darío Barrios Puertas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Barrios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Cristian Barrios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Barrios'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

1 Ocak 2023 yılında CD América

Cristian Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Barrios şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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