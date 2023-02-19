Daniel Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mosquera 20 Ekim 1999 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Fernando Mosquera Bonilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mosquera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Mosquera'nin CD América de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Llaneros EF

1 Şubat 2021 yılında UCV FC

19 Ocak 2022 yılında CD América

Daniel Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mosquera şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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