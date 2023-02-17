Adriano De Pierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano De Pierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano De Pierro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano De Pierro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano De Pierro 11 Ocak 1991 tarihinde Échandens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano De Pierro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestsports yapmaktadır. Adriano De Pierro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adriano De Pierro'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriano De Pierro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano De Pierro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adriano De Pierro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano De Pierro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2011 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2012 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2012 yılında FC Lugano

30 Haziran 2013 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2013 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2015 yılında Neuchâtel Xamax

1 Ağu 2016 yılında Yverdon Sport

31 Ağu 2021 yılında AC Bellinzona

30 Haziran 2022 yılında Yverdon Sport

14 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Adriano De Pierro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano De Pierro şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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