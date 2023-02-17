Djoumoi Moussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djoumoi Moussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djoumoi Moussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djoumoi Moussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djoumoi Moussa 16 Temmuz 1999 tarihinde Mamoudzou şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Komorlar,Mayotte uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djoumoi Moussa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djoumoi Moussa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Djoumoi Moussa'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djoumoi Moussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djoumoi Moussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djoumoi Moussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djoumoi Moussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Saint-Priest

17 Temmuz 2018 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2019 yılında AS Saint-Priest

8 Ağu 2022 yılında Stade Nyonnais

Djoumoi Moussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djoumoi Moussa şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djoumoi Moussa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lyon (2008-2016), Olympique Lyonnais (2016-2017)

Komorlar takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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