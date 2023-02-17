Dylan Dugourd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Dugourd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Dugourd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Dugourd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Dugourd 1 Aralık 1995 tarihinde Geneve şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Jean Louis Dugourd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Dugourd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcos Lorenzo yapmaktadır. Dylan Dugourd, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Dugourd'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Dugourd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Dugourd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Dugourd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Dugourd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında Brescia U19

1 Eylül 2014 yılında Stade Nyonnais

1 Ocak 2017 yılında Lancy FC

11 Temmuz 2017 yılında Etoile Carouge

1 Temmuz 2019 yılında Neuchâtel Xamax

10 Temmuz 2021 yılında Stade Nyonnais

Dylan Dugourd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Dugourd şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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