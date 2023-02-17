İlir Selmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlir Selmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlir Selmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlir Selmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlir Selmani 17 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlir Selmani Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlir Selmani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlir Selmani'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlir Selmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlir Selmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlir Selmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlir Selmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

İlir Selmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlir Selmani şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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