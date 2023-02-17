Christian Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Gomis 9 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Senegal,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Pierre Louis Gomis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Gomis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Christian Gomis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Gomis'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Chaux-de-Fonds

10 Ağu 2019 yılında FC Biel-Bienne

17 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Vevey United

1 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Christian Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Gomis şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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