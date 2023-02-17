İslem Chouik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslem Chouik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslem Chouik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslem Chouik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslem Chouik 27 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslem Chouik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ledge Sports Management yapmaktadır. İslem Chouik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İslem Chouik'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İslem Chouik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslem Chouik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslem Chouik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslem Chouik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2021 yılında Italien GE

30 Ağu 2022 yılında Stade Nyonnais

İslem Chouik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslem Chouik şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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