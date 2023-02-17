Agustin Manzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Manzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Manzur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Manzur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Manzur 29 Eylül 2000 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Manzur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Manzur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Manzur'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Manzur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Manzur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Manzur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Manzur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Godoy Cruz II

10 Haziran 2019 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2021 yılında CD Maipú

Agustin Manzur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Manzur şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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