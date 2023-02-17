Gonzalo Klusener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Klusener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Klusener kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Klusener ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Klusener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Klusener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Klusener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Klusener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Klusener 21 Ekim 1983 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Martín Klusener şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Klusener Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Klusener, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Klusener'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Klusenerboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Klusener Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Klusener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Gonzalo Klusener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Klusener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2004 yılında Defensa

30 Haziran 2005 yılında Estudiantes

1 Ocak 2006 yılında Antofagasta

1 Ocak 2007 yılında Defensa

1 Ocak 2008 yılında Almagro

1 Temmuz 2009 yılında Thrasyvoulos

1 Temmuz 2010 yılında Unión (MdP)

1 Temmuz 2011 yılında Guillermo Brown

13 Temmuz 2012 yılında CA Talleres

3 Temmuz 2014 yılında Quilmes

31 Aralık 2014 yılında CA Talleres

10 Ocak 2015 yılında Olimpo

18 Ocak 2016 yılında CA Talleres

3 Ağu 2017 yılında Rafaela

1 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

22 Temmuz 2019 yılında Ind. Rivadavia

11 Ocak 2020 yılında FC Motagua

12 Ocak 2022 yılında Atlanta

4 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Gonzalo Klusener kimdir

Gonzalo Klusener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Klusener şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gonzalo Klusener nereli

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