Luciano Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Herrera 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Ramón Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Luciano Herrera'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GyT (Salta)

14 Ekim 2020 yılında Central Norte

1 Şubat 2021 yılında CD Maipú

1 Temmuz 2021 yılında GyT (Salta)

31 Aralık 2021 yılında CD Maipú

Luciano Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Herrera şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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