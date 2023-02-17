Ahmet Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Ozcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Ozcan 7 Mart 1995 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Alper Özcan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Ozcan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ahmet Ozcan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Ozcan'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Ozcanboyu ve yaşı kaç

Ahmet Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Team Vaud U21

10 Temmuz 2014 yılında Kayserispor

20 Ocak 2015 yılında Gençlerbirliği

22 Ocak 2015 yılında Hacettepe

30 Haziran 2015 yılında Gençlerbirliği

20 Temmuz 2015 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion

8 Ocak 2018 yılında R. B. Linense

23 Temmuz 2018 yılında FC Köniz

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2019 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Ağu 2021 yılında Vevey United

4 Temmuz 2022 yılında FC Bulle

Ahmet Ozcan kimdir

Ahmet Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Ozcan şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lausanne-Sport

Ahmet Ozcan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Ahmet Ozcan nereli

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